Еврейская община Екатеринбурга призвала горожан пройти вакцинацию

Община призвали уральцев пройти вакцинацию и получить QR-код Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге еврейская община выпустила обращение к уральцам, которые не желают вакцинироваться и сравнивают QR-коды с чудовищными действиями нацистов. Под письмом подписался главный раввин Зелига Ашкенази. Об этом пишет издание «Уральский меридиан».

- Нацисты клеймили евреев (и не только евреев) с целью дальнейшего уничтожения. Звезду Давида на груди заставляли носить тех, кто, по мнению нацистов, должен был умереть. Клеймо нацистов – билет к смерти. Мы категорически не согласны с позицией протестующих, - говорится в обращении раввина.

По его словам, использование таких аналогий оскорбляет память жертв Холокоста. В конце письма в общине призвали уральцев пройти вакцинацию.

В Свердловской области с 30 октября 2021 года заработала система QR-кодов. Теперь попасть в торговые центры, рестораны, кафе, кинотеатры, фитнес-клубы, салоны красоты, химчистки и другие места массового скопления людей можно попасть только по идентификаторам.

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