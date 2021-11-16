На ЖД вокзале Екатеринбурга появились интерактивные справочные терминалы

С помощью интерактивных терминалов жители Екатеринбурга смогут получить информацию о вокзале и построить удобный маршрут для путешествий. Фото: СвЖД

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга появились интерактивные справочные терминалы. Об этом сообщает свердловское РЖД.

- Инновационное оборудование поможет пассажирам просто и быстро получить ответ на любой вопрос о работе вокзала и движении поездов, задав его оператору по видеосвязи. Сервис работает круглосуточно, - говорится в сообщении.

С помощью интерактивных терминалов жители Екатеринбурга смогут получить информацию о вокзале и построить удобный маршрут для путешествий. Позже в системе появится функция сурдопереводчика и операторы, которые будут говорить на английском языке.

Видеотерминалы находятся в трех местах: в зале касс дальнего следования (на 3 этаже), рядом с пригородными кассами в западном пристрое здания (1,2 подъезд), и в зале ожидания №2 (на 1 этаже). Всего в регионе установлено 17 справочных терминалов.

Ранее в екатеринбургском метро запустили интерактивные терминалы. Сейчас они работают уже на четырех станциях. Их установило ООО «Городские смартфоны». В таких терминалах можно получить справочную информацию, например, посмотреть карту города, транспортную схему, а также зайти в интернет и бесплатно позвонить.

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