Фото: читатель КП
В Екатеринбургском метро начали запускать интерактивные терминалы. Сейчас они работают уже на четырех станциях. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии.
- Не подключено пять терминалов, по одному на разных станциях, - рассказали в администрации.
Напомним, терминалы устанавливают ООО «Городские смартфоны». Всего в городе есть 28 таких терминалов - станциях метро, торговых центрах и аэропорту.
В таких терминалах можно получить справочную информацию, например, посмотреть карту города, транспортную схему, а также зайти в интернет и бесплатно позвонить.
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