В Екатеринбурге задерживают подключение интерактивных терминалов, установленных в метро

Фото: читатель КП

В метрополитене Екатеринбурга больше месяца назад начали устанавливать интерактивные терминалы. Сейчас они уже есть на всех станциях, однако, как заметили горожане, они до сих пор не работают. В администрации города «КП-Екатеринбург» рассказали, что работы по подключению идут, но дата начала работы терминалов пока не называются.

- Инициатива установки принадлежит «Городским смартфонам», затраты несут они же. Ведутся работы по подключению, задержка по вине «Городских смартфонов», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего в городе на сегодняшний день установлено 28 таких терминалов. Помимо остановочных комплексов, они есть в нескольких торговых центрах и аэропорту.

В таких терминалах можно получить справочную информацию, например, посмотреть карту города, транспортную схему, а также зайти в интернет и бесплатно позвонить.

Фото: читатель КП

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