В Каменске-Уральском девушка выжила при падении из окна на третьем этаже

В Каменске-Уральском 28-летняя местная жительница выпала из окна третьего этажа после ссоры с родственниками. Инцидент произошел в жилом доме на улице Кутузова. Девушке повезло, что при падении она получила только ушибы, поэтому из больницы ее выписали быстро.

При падении девушка не получила серьезных травм. Сегодня родственники уже забрали ее из больницы. История не криминальная. По предварительным данным, у девушки произошел конфликт с одним из родственников, после которого и произошел несчастный случай, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Напомним, в Екатеринбурге на Уралмаше 31 октября спасатели вытащили девушку, которая повисла на карнизе балкона. Пострадавшая решила добраться из соседней квартиры до своей через балкон, но, не рассчитав силы, застряла на 5 этаже девятиэтажного дома по улице Бакинских комиссаров. Прохожие, увидев девушку, вызвали спасателей, которые оперативно приехали на место.