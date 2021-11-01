В Екатеринбурге спасатели вытащили повисшую на балконе девушку

Девушка не смогла попасть в квартиру без помощи спасателей. Фото: скрин с видео "4 канала"

В Екатеринбурге на Уралмаше 31 октября спасатели вытащили девушку, которая повисла на карнизе балкона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пострадавшая решила добраться из соседней квартиры до своей через балкон, но, не рассчитав силы, застряла на 5 этаже девятиэтажного дома по улице Бакинских комиссаров. Прохожие, увидев девушку, вызвали спасателей, которые оперативно приехали на место.

- Из-за заставленного машинами двора они не смогли поставить пожарную лестницу, поэтому сотрудникам пришлось подняться, выломать дверь квартиры и вытащить свердловчанку, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Девушка была передана медикам, её состояние стабильно. Подробности инцидента выясняются.