В селе Патруши под Сысертью сняли карантин из-за вспышки птичьего гриппа

Примечательно, что при этой болезни птицы могут погибнуть уже через сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Патруши под Сысертью сняли действие карантина из-за вспышки птичьего гриппа, первые сообщения о котором стали поступать в середине октября. Распоряжение об ослаблении карантинных мер подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Документ опубликовали на портале правовой информации.

- Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое характеризуется снижением продуктивности, угнетенным состоянием, отказом от корма и воды, взъерошенностью оперения, цианозом кожных покровов, - рассказывали в пресс-службе сысертской ветстанции.

Примечательно, что при этой болезни птицы могут погибнуть уже через сутки, если болезнь протекает очень остро. В более мягкой форме летальный исход может наступить примерно через неделю, смертность в таких случаях составляет от 50 до 70 процентов. Чтобы защититься от заболевания, хозяева рекомендуют не выпускать птицу за пределы личного подворья, не допускать контакта домашней птицы с дикой.