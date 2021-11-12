Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 17:51

В селе Патруши под Сысертью сняли карантин из-за вспышки птичьего гриппа

Распоряжение об ослаблении карантинных мер подписал и.о. губернатора Алексей Шмыков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Примечательно, что при этой болезни птицы могут погибнуть уже через сутки

Примечательно, что при этой болезни птицы могут погибнуть уже через сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Патруши под Сысертью сняли действие карантина из-за вспышки птичьего гриппа, первые сообщения о котором стали поступать в середине октября. Распоряжение об ослаблении карантинных мер подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Документ опубликовали на портале правовой информации.

- Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое характеризуется снижением продуктивности, угнетенным состоянием, отказом от корма и воды, взъерошенностью оперения, цианозом кожных покровов, - рассказывали в пресс-службе сысертской ветстанции.

Примечательно, что при этой болезни птицы могут погибнуть уже через сутки, если болезнь протекает очень остро. В более мягкой форме летальный исход может наступить примерно через неделю, смертность в таких случаях составляет от 50 до 70 процентов. Чтобы защититься от заболевания, хозяева рекомендуют не выпускать птицу за пределы личного подворья, не допускать контакта домашней птицы с дикой.