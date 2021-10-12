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Общество12 октября 2021 18:23

В селе Патруши под Сысертью зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Специалисты пытаются оперативно ликвидировать очаг инфекции
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Птицы могут погибнуть уже через сутки, если болезнь протекает очень остро

Птицы могут погибнуть уже через сутки, если болезнь протекает очень остро

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Патруши, которое находится под Сысертью специлисты местной ветстанции зафиксировали вспышку птичьего гриппа, на сегодняшний день проводятся оперативные мероприятия, чтобы ликвидировать очаг инфекции.

- Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое характеризуется снижением продуктивности, угнетенным состоянием, отказом от корма и воды, взъерошенностью оперения, цианозом кожных покровов, - рассказывают в пресс-службе сысертской ветстанции.

При этом птицы могут погибнуть уже через сутки, если болезнь протекает очень остро. В более мягкой форме летальный исход может наступить примерно через неделю, смертность в таких случаях составляет от 50 до 70 процентов. Чтобы защититься от заболевания, хозяева рекомендуют не выпускать птицу за пределы личного подворья, не допускать контакта домашней птицы с дикой, запрещается охотиться на дикую (особенно водоплавающую) птицу, уничтожать грызунов и насекомых.