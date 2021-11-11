В Екатеринбурге предложили смягчить ограничения для посещения ТЦ для подростков

Ранее из-за введения системы QR-кодов в регионе подросткам запретили приходить в ТЦ без сопровождения законных представителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх предложила снизить до 16 лет возраст, с которого разрешено посещать торговые центры без родителей. Ранее из-за введения системы QR-кодов в регионе подросткам запретили приходить в ТЦ без сопровождения законных представителей.

- В том же Екатеринбурге множество несовершеннолетних от 16 лет учится в средних и высших учебных заведениях. И далеко не все они живут с родителями. Многие приехали из других городов и получили места в общежитии, - заявила Елена Артюх.

Ранее стало известно, что Оперштаб Свердловской области уточнил перечень документов, которые в нужно предъявлять вместе с QR-кодом. Теперь при входе в зону COVID-19-free зону вместе с QR-кодом или медицинской справкой нужно показать один из следующих документов: загранпаспорт; военный билет; паспорт иностранного гражданина; водительское удостоверение;пенсионное удостоверение.