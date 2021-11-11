В Верхней Пышме задержали «черного лесоруба»

Мужчина вырубил 29 сосен, 14 берез и 19 осин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали ранее судимого 46-летенго жителя Екатеринбурга, которого подозревают в незаконной вырубке 11 кубометров деревьев. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

- В ходе допроса задержанный пояснил, что проводя работу по очистке линий от кустарниковой растительности, расположенной вдоль высоковольтной линии, он осознано совершил незаконную рубку деревьев, - говорится в сообщении.

Мужчина вырубил 29 сосен, 14 берез и 19 осин. Он объяснил, что деревья мешали прокладыванию кабеля и его эксплуатации.

Согласно справке ГКУ СО «Березовское лесничество», сумма материального ущерба от действий «черных лесорубов» составила 209 908 рублей.

На екатеринбуржца завели дело по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее, в сентябре 2021 года, «черные лесорубы» стали причиной отключения электричества в нескольких районах Екатеринбурга. Во время незаконной вырубки неизвестные повредили кабель на воздушной линии в Юго-Западном лесопарке.

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