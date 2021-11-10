В Екатеринбурге участок на улице Кутузова закроют на весь декабрь

Автомобилисты не смогут попасть на участок от дома № 45 до здания № 49 в течение всего декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Водоканал» перекроет движение по улице Кутузова из-за строительства канализации. Автомобилисты не смогут попасть на участок от дома № 45 до здания № 49 в течение всего декабря, он будет закрыт с 1 по 30 число.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Кстати, для удобства автомобилистов сведения о действующих дорожных перекрытиях есть на официальном портале города, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге перекроют проезд по улице Артинской. Проехать нельзя будет по участку дороги в районе дома № 6Б. Здесь будут строить сети водоснабжения и водоотведения. Проезд будет перекрыт с 1 по 24 декабря 2021 года.