В Екатеринбурге умер бывший первый заместитель главы Администрации города

Он занимал эту должность с 1994 по 2000 годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в возрасте 86 лет скончался бывший первый заместитель главы Администрации города Алексей Лужанков. Он занимал эту должность с 1994 по 2000 годы. При этом в 1995 году его наградили Почетной грамотой Главы Екатеринбурга за плодотворную, добросовестную работу и в связи с 60-летием со дня рождения.

- Глава Екатеринбурга, Администрация города, депутаты и аппарат городской Думы выражают соболезнования родным и близким Алексея Лужанкова. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его близких, родных и всех, кто работал и взаимодействовал с этим талантливым человеком, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее стало известно, что председатель избирательной комиссии Свердловской области отказался возглавлять ее в новом созыве. Владимир Русинов заявил, что будет брать самоотвод.