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Общество9 ноября 2021 17:39

На Урале попасть в свободные от коронавируса зоны можно будет не только по паспорту

В указ губернатора внесут поправки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сейчас власти региона обсуждают возможность доступа в COVID-free зоны по другим по другим документам

Сейчас власти региона обсуждают возможность доступа в COVID-free зоны по другим по другим документам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области могут получить возможность попасть в зоны, свободные от коронавируса, не только по паспорту, но и с помощью водительских прав. Сейчас власти региона обсуждают возможность доступа в COVID-free зоны по другим по другим документам, удостоверяющим личность.

- Сегодня эта тема обсуждалась на заседании оперативного штаба, и дано поручение в ближайшие дни разработать конкретные предложения, которые будут внесены в указ губернатора и, вероятнее всего, позволят пользоваться иными документами, - сообщил на брифинге оперштаба заместитель губернатора Павел Креков.

Ранее власти Свердловской области назвали условие, при котором в регионе будут отменена недавно введенная система QR-кодов. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, доступ в общественные места откроют только в случае кратного снижения заболеваемости.