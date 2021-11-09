На Урале попасть в свободные от коронавируса зоны можно будет не только по паспорту

Сейчас власти региона обсуждают возможность доступа в COVID-free зоны по другим по другим документам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области могут получить возможность попасть в зоны, свободные от коронавируса, не только по паспорту, но и с помощью водительских прав. Сейчас власти региона обсуждают возможность доступа в COVID-free зоны по другим по другим документам, удостоверяющим личность.

- Сегодня эта тема обсуждалась на заседании оперативного штаба, и дано поручение в ближайшие дни разработать конкретные предложения, которые будут внесены в указ губернатора и, вероятнее всего, позволят пользоваться иными документами, - сообщил на брифинге оперштаба заместитель губернатора Павел Креков.

Ранее власти Свердловской области назвали условие, при котором в регионе будут отменена недавно введенная система QR-кодов. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, доступ в общественные места откроют только в случае кратного снижения заболеваемости.