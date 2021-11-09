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Общество9 ноября 2021 17:13

Власти Свердловской области назвали условие для отмены системы QR-кодов

Доступ в общественные места откроют только в случае кратного снижения заболеваемости
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Свердловская область может выйти на создание коллективного иммунитета за полтора месяца

Свердловская область может выйти на создание коллективного иммунитета за полтора месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области назвали условие, при котором в регионе будут отменена недавно введенная система QR-кодов. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, доступ в общественные места откроют только в случае кратного снижения заболеваемости.

- Уменьшается нагрузка на стационарное звено. К концу недели хирургическое отделение больницы № 1 вернется к плановым операциям. Значительно возросли темпы вакцинирования. За неделю первым компонентом привились более 130 тысяч человек. Мы преодолеваем рубеж в 40%, - сообщил Павел Креков на брифинге оперативного штаба.

Чиновник добавил, что Свердловская область может выйти на создание коллективного иммунитета за полтора месяца. Ранее он объяснил, почему в регионе не вводят QR-коды для посещения храмов и мечетей. По его словам, церковь в нашей стране отделена от государства, поэтому все решения должны приниматься руководством конфессий.