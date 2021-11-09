Павел Креков ответил, почему в Свердловской области не вводят QR-коды в храмах и мечетях

По словам чиновника, церковь в нашей стране отделена от государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на очередном брифинге оперштаба объяснил, почему в регионе не вводят QR-коды для посещения храмов и мечетей. По словам чиновника, церковь в нашей стране отделена от государства, поэтому все решения должны приниматься руководством конфессий.

- Я бы хотел обратить внимание на слова митрополита Иллариона, который недавно говорил о том, что меры безопасности для культовых учреждений так же актуальны, как и для всех остальных. Мы со своей стороны лишь рекомендуем им это сделать, - заявил Павел Креков.

Ранее заместитель губернатора заверил, что регион не планирует введение системы QR-кодов в общественном транспорте. Недавно подобные ограничительные меры были приняты в Татарстане. Кроме этого, чиновник отметил, что зоны COVID-free будут отменены только в случае кратного сокращения числа заболевших в сутки.