До суда он будет под подпиской о невыезде, а девочек уже забрали в приют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринском районе Свердловской области жителя села Дымковское обвинили в домогательствах к двум приемным дочерям. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. По версии следствия, мужчина трогал за грудь 15-летнюю девочку и ее 13-летнюю сестру. До суда он будет под подпиской о невыезде, а девочек уже забрали в приют.

- Все началось еще в марте прошлого года. Мужчина признал вину. Возбуждено три уголовных дела по статье «Развратные действия», - пояснил инсайдер «Комсомолки».

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Напомним, что в поселке Азанка 14-летняя девочка забеременела после изнасилования.