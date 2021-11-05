В Карпинске опровергли информацию о поездках в автобусах по QR-коду

В общественный транспорт пускают без QR-кода Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 ноября в соцсетях появилась информация, что в Карпинске с 8 ноября пускать в автобусы будут только по QR-кодам. То есть, выехать из города можно будет только вакцинированным людям, либо тем, кто переболел в течение полугода.

В Карпинском автовокзале журналисту «КП-Екатеринбург» прокомментировали эту информацию. Так, оказалось, что информация была недостоверной, поэтому ее опровергли.

– Нет, это не правда, информацию всю перевернули. Мы будем пускать в автобусы только в масках, никаких QR-кодов мы просить не будем, – ответила диспетчер карпинского автовокзала журналисту «КП».

Напомним, что с 30 октября действует указ губернатора Свердловской области, в котором прописаны места, которые посещать можно только по QR-коду, а какие можно посещать в обычном режиме.

В список последних входят продуктовые магазины и те, где продают товары первой необходимости, а также почты, банки, больницы и общественный транспорт.