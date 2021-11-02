Куда можно попасть без QR-кода в Екатеринбурге и Свердловской области

Пройти без QR-кода можно будет в аптеки и магазины, где продают товары первой необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября 2021 в Свердловской области в полную силу заработала система QR-кодов, которые подтверждают, что вы переболели COVID-19 или сделали прививку от коронавируса. «Комсомолка» уже публиковала список мест, куда с 30 октября 2021 не пустят без QR-кодов: это торговые центры, театры, музеи, заведения общепита – полный список здесь.

Куда в таком случае можно попасть, если у вас QR-кода нет? На брифинге оперативного штаба региона заместитель губернатора Павел Креков говорил, что пройти без QR-кода можно будет в аптеки, продуктовые магазины и магазины, где продают товары первой необходимости.

– Требования, связанные с предъявлением QR-кода, не касаются только магазинов, организующих продовольственные товары или товары первой необходимости, – ответили в Оперштабе губернатора.

Также пускают без предъявления QR-кода в больницы, стоматологии и ветеринарные клиники, и пункты вакцинаций. В МФЦ, отделения банков и почты, ЗАГСов, в общественный транспорт и природные парки также можно попасть тем, у кого нет QR-кода.

На период нерабочих дней работают пункты выдачи интернет-заказов, можно заказать доставку на дом.