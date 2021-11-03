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Общество3 ноября 2021 13:28

Максим Пыцко прогнозирует заполнение Екатеринбурга нелегальными батутами

Свой бизнес по детскому отдыху предприниматель вынужден свернуть
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Бизнес Максима Пыцко абсолютно легален, но неугоден

Бизнес Максима Пыцко абсолютно легален, но неугоден

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Король батутов» Максим Пыцко, в ведении которого находились несколько легальных аттракционов в разных районах Екатеринбурга, вынужден свернуть свой бизнес. По его словам, чиновники вынудили его принять такое решение, так как заниматься батутами стало нерентабельно. Об этом бизнесмен рассказал «КП-Екатеринбург».

- Власть в лице губернатора, госимущества, администрации города не желает видеть в Екатеринбурге легальные аттракционы. Забрать разрешение ведь невозможно, оно выдано на 49 лет. Расписаться в своей некомпетентности они не могут, поэтому включили административный ресурс: внесли поправки в свой порядок и с 1 октября 2021 года ввели плату за пользование землей под такими объектами. До этого момента плата не была предусмотрена, - рассказывает предприниматель Максим Пыцко.

По словам бизнесмена, предприниматели готовы платить за пользование землей в Екатеринбурге и делиться частью своей прибыли, но так, чтобы бизнес оставался рентабельным.

- Плата оказалась несоразмерно высока по отношению к доходу от бизнеса. За один участок земли начитали 8,5 миллионов рублей за полгода, за второй – 7,3 миллиона. Это сделано для того, чтобы вынудить предпринимателя свернуть свой бизнес, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Максим Пыцко.

Это, по прогнозу бизнесмена, приведет к тому, что в следующем сезоне появится масса нелегальных батутов в разных концах города. Потому что в парках работать владельцам батутов тоже не дают.

В итоге собственный бизнес в части батутов Максим Пыцко решил свернуть, перестроившись на другие виды заработка.

Напомним, что аттракционы «короля батутов» располагались в центре Екатеринбурге рядом с администрацией губернатора, а также на площади Уралмаша.

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