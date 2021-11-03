Инспекторы выдали предписания на устранение выявленных недостатков на участках дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрацию Екатеринбурга привлекут к ответственности за плохо убранные дороги. Об этом рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. Накануне, сотрудники дорожного надзора Госавтоинпекции провели обследование улично-дорожной сети города, чтобы проверить какие меры были приняты по ликвидации последствий снегопада и нашли нарушения.

- По результатам, в отношении юридического лица - Администрации Екатеринбурга вынесено 8 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ, на устранение выявленных недостатков выданы предписания, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Еще одно нарушение нашли сегодня, 3 ноября, во время осмотра участка дороги на улице Монтажников, где произошло смертельное ДТП. Там инспекторы выявили на проезжей части гололед, который мог стать одной из причин произошедшей аварии. В этот раз на администрацию города завели административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети в зимний период.