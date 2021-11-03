В Асбесте неизвестный обстрелял ковидную больницу и машину врача

Стражи порядка устанавливают сумму материального ущерба, который был нанесен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте неизвестный обстрелял больницу, где лежат коронавирусные пациенты, и машину врача. Полиция начала проверку после этого инцидента, сообщил «КП Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные, - заявил он.

Горелых отметил, что при обстреле никто не пострадал. Стражи порядка устанавливают сумму материального ущерба, который был нанесен. Кроме того, сейчас идет поиск очевидцев. На кадрах ролика, который появился в соцсетях, видно, что пули оставили вмятины на машине и в стенах больницы.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные обстреляли реанимационный автомобиль. Источники, близкие к службе скорой помощи, сообщили, что кто-то сделал залп по машине из травматического оружия.

Это произошло при выезде с территории горбольницы №36 25 сентября 2021 года. Медики бригады, которая попала под обстрел, обратились в полицию.

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