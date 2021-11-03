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Происшествия3 ноября 2021 10:17

В Асбесте неизвестный обстрелял ковидную больницу и машину врача

Полиция начала проверку после этого инцидента
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Стражи порядка устанавливают сумму материального ущерба, который был нанесен

Стражи порядка устанавливают сумму материального ущерба, который был нанесен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте неизвестный обстрелял больницу, где лежат коронавирусные пациенты, и машину врача. Полиция начала проверку после этого инцидента, сообщил «КП Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные, - заявил он.

Горелых отметил, что при обстреле никто не пострадал. Стражи порядка устанавливают сумму материального ущерба, который был нанесен. Кроме того, сейчас идет поиск очевидцев. На кадрах ролика, который появился в соцсетях, видно, что пули оставили вмятины на машине и в стенах больницы.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные обстреляли реанимационный автомобиль. Источники, близкие к службе скорой помощи, сообщили, что кто-то сделал залп по машине из травматического оружия.

Это произошло при выезде с территории горбольницы №36 25 сентября 2021 года. Медики бригады, которая попала под обстрел, обратились в полицию.

В Асбесте неизвестный обстрелял ковидную больницу и машину врача
Видео: телеграм-канал Екатеринбург №1

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