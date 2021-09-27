В Екатеринбурге медики пожаловались на обстрел машины скорой помощи

Машина находилась у 36-й городской больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают источники, близкие к службе скорой помощи, в Екатеринбурге в минувшие выходные был обстрелян реанимационный автомобиль. Якобы кто-то сделал залп по нему из травматического оружия.

«При выезде с территории 36-й городской больницы неизвестными был обстрелян реанимационный автомобиль скорой помощи, - сообщается в Instagram на канале @ssmp03. – Конфликта у бригады с кем-либо, по данным нашего источника, не было, сами медики не пострадали, автомобиль реанимации имеет характерные вмятины по кузову от резиновых пуль»

В полиции Екатеринбурга отметили, что медики сообщали им эту информацию.

- 25 сентября в ночное время в отдел полиции №6 действительно обратились медики бригады скорой помощи, - уточнили «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Они сообщили о повреждении двери служебного автомобиля в виде вмятины. Как было получено повреждение обратившиеся пояснить не смогли. При этом подавать заявление по факту инцидента медики отказались.