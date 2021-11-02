Могут ли охранники не пускать в торговый центр тех, кто привит зарубежной вакциной: отвечает Екатерина Сибирцева

В торговые центры должны пускать и тех, кто привился зарубежной вакциной, отметили в мэрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга, которые привились от коронавируса зарубежной вакциной столкнулись с проблему - они могут попасть не во все торговые центры. Охранники не пускают, если видят не QR-код, а справку о вакцинировании зарубежной вакциной. О том, правильно ли они делают в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) рассказала Екатерина Сибирцева, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики.

- В указе губернатора нет наименования вакцины. Там написано, что нужен либо QR-код, либо справка о том, что человек привит с датой, когда он привит, - сказала Екатерина Сибирцева. - Поэтому здесь неправомерно не пускают людей.

По словам Екатерины Сибирцевой, охраннику должно быть достаточно справки о том, что человек вакцинирован другим видом вакцины.