СК проводит проверку.

В Новоуральске женщина нашла тела мертвых родителей. 31 октября она пришла проверить пожилую пару, так как те перестали выходить на связь. Пенсионеры скончались в квартире на улице Автозаводской.

- Тела мужчины 1951 г.р и женщины 1950 г.р нашли без признаков насильственной смерти, - пояснил инсайдер «КП» в силовых кругах.

Следственный комитет проводит проверку.

- Следственный отдел по ЗАТО город Новоуральск СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку. Признаков криминала в данный момент в ситуации не усматривается, - сообщили «КП»-Екатеринбург в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую жительницу Туринска.