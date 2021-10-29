В Екатеринбурге построят третий ТЦ «Леруа Мерлен»

Сейчас в Екатеринбурге есть «Леруа Мерлен» на улице Металлургов и в переулке Базовом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге построят третий торговый центр «Леруа Мерлен», в котором продают товары для дома и строительства. Проект одобрила Госэкспертиза, говорится в едином реестре заключений.

Торговый центр появится на проспекте Космонавтов. Застройщиком выступит ООО «Инвестторгстрой». По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефицарами компании являются собственники «Малышева 73» и ТЦ «Гринвич» Константин Погребинский и Игорь Заводовский.

Сейчас в Екатеринбурге «Леруа Мерлен» работают на улице Металлургов и в переулке Базовом.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге станцию метро «Ботаническая» перестроят из-за возведения рядом автовокзала и торгового центра «Золотой». Эта станция является конечной. За «Ботанической» находятся тупики для разворота вагонов метро и отстойник для составов.

Кроме того, в проекте реконструкции станции предусмотрено продление первой линии метрополитена до станции «Уктусские горы». Кроме того, эксперты оценили влияние строительства ТРЦ на существующие конструкции метрополитена и разработали мероприятия, которые должны снизить это влияние и обеспечить безопасность строений.

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