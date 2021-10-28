Станцию метро «Ботаническая» переделают из-за строительства автовокзала «Золотой»

Строительство ТРЦ и автовокзала «Золотой» должны закончить к 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге станцию метро «Ботаническая» перестроят из-за возведения рядом автовокзала «Золотой». Госэкспертиза уже одобрила реконструкцию, сообщает проектный институт Уралгипротранс.

- Проектной документацией предусматривается переустройство инженерных сетей и коммуникаций, перенос вентканала и вентиляционных шахт для их интеграции в объем проектируемого комплекса зданий и сооружений, - говорится в сообщении.

Станцию метро придется перестроить из-за возведения торгово-развлекательного центра и вокзала в зоне метрополитена. При этом так как «Ботаническая» является конечной станцией, за ней находятся тупики для разворота вагонов метро. Также ночью там стоят составы и проводится техосмотр поездов.

В проекте реконструкции станции предусмотрено продление первой линии метрополитена от станции «Ботаническая» до станции «Уктусские горы». Кроме того, эксперты оценили влияние строительства ТРЦ на существующие конструкции метрополитена. Специалисты разработали мероприятия, которые должны снизить влияние и обеспечить безопасность строений.

Первый камень нового регионального транспортно-пересадочного узла заложили в январе 2020 года. Он будет включать в себя станцию метро, торговый центр «Золотой» и новый автовокзал, который заменит нынешний – Южный. Объект планируют запустить в 2023 году.

Ранее В Екатеринбурге открыли новый съезд с Объездной автодороги на улицу Щербакова. В перспективе он станет частью транспортной развязки у автовокзала «Золотой».

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