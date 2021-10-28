В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу Малышева

По проезжей части буквально льются потоки воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 28 октября, из-за коммунальной аварии затопило улицу Малышева от Мира до Гагарина. По проезжей части буквально льются потоки воды.

- Ночью произошла авария на водоводе диаметром 500 мм. Аварийный участок отключили, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Водоканала.

Также там отметили, что в домах отключений при этом нет и объяснили, что вода стоит на дороге из-за забитой ливневой канализации.

Напомним, недавно вода затопила улицу на Широкой речке. Тогда рядом с домом №4 на улице Савкова произошел срыв гидранта. Из-за аварии жилое здание осталось без воды.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка