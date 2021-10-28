В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу Малышева

По проезжей части буквально льются потоки воды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге ночью, 28 октября, из-за коммунальной аварии затопило улицу Малышева от Мира до Гагарина. По проезжей части буквально льются потоки воды.
- Ночью произошла авария на водоводе диаметром 500 мм. Аварийный участок отключили, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Водоканала.
Также там отметили, что в домах отключений при этом нет и объяснили, что вода стоит на дороге из-за забитой ливневой канализации.
Напомним, недавно вода затопила улицу на Широкой речке. Тогда рядом с домом №4 на улице Савкова произошел срыв гидранта. Из-за аварии жилое здание осталось без воды.
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