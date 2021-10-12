В районе Широкой речки сорвало кран гидранта, вода бьет фонтаном

Авария произошла по вине пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне Широкая речка вода бьет фонтаном, высота струи доходит до 10 этажа дома. В МУП «Водоканал» «КП Екатеринбург» рассказали, что рядом с домом №4 на улице Савкова произошел срыв гидранта. Из-за аварии жилое здание осталось без воды.

- Ориентировочное время устранения аварии до восьми вечера, - рассказали там.

Также «Водоканал» сообщил, что инцидент произошел по вине пожарных. В ГУ МЧС по Свердловской области «КП Екатеринбург» подтвердили случившееся.

- Наши подразделения на улице Савкова производили заправку автоцистерны. В ходе заправки сорвало крепление с гидранта, из-за чего незначительное время бил фонтан, - заявили в ведомстве.

Спасатели отметили, что гейзер бил незначительное время.

В апреле 2018 года в Екатеринбурге водители, которые ехали по улицам Ключевская и Торфорезов заметили фонтан воды. Оказалось, что это сорвало гидрант.