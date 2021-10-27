В Туринске на одной из улиц сделали тротуар только после вмешательства прокуратуры

В прокуратуру на отсутствие тротуара пожаловались горожане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске тротуар на улице Социалистическая сделали только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает ведомство по Свердловской области.

- Прокуратура Туринского района провела проверку по коллективному обращению жителей Туринска о нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции прокуратура установила, что участок дороги на улице Социалистическая от дома №83 до дома №91 и участок от №67 до улицы Гагарина находится в неудовлетворительном состоянии.

Районный прокурор направил в суд иск с требованиями сделать тротуар. Заявление удовлетворили. Эту обязанность возложили на муниципальное казенное учреждение Туринского городского округа «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства». Сейчас работы по благоустройству выполнены, тротуар сделан.

Ранее в Свердловской области отремонтировали плотину на реке Артя в селе Поташка . Однако это сделали только после вмешательства прокуратуры. Специалисты ведомства обнаружили во время проверки, что сооружение небезопасно и обратились с иском в суд.

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