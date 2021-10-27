В Артинском районе починили плотину после вмешательства прокуратуры

Сооружение восстановили только после иска прокурора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области плотину на реке Артя в селе Поташка отремонтировали только после вмешательства прокуратуры. Специалисты ведомства обнаружили во время проверки, что сооружение небезопасно и обратились в суд.

- Имелись повреждения железобетонных конструкций водосброса с оголением арматуры, механическое оборудование неработоспособно, водомерная рейка не установлена, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге суд удовлетворил исковое заявление прокурора о возложении на администрацию Артинского городского округа обязанности по проведению капитального ремонта плотины. На работы потратили 16,2 миллиона рублей. Рабочие восстановили металлоконструкции и работоспособность плотины. В настоящее время плотина введена в эксплуатацию.

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