В Артинском районе починили плотину после вмешательства прокуратуры

Сооружение восстановили только после иска прокурора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области плотину на реке Артя в селе Поташка отремонтировали только после вмешательства прокуратуры. Специалисты ведомства обнаружили во время проверки, что сооружение небезопасно и обратились в суд.
- Имелись повреждения железобетонных конструкций водосброса с оголением арматуры, механическое оборудование неработоспособно, водомерная рейка не установлена, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В итоге суд удовлетворил исковое заявление прокурора о возложении на администрацию Артинского городского округа обязанности по проведению капитального ремонта плотины. На работы потратили 16,2 миллиона рублей. Рабочие восстановили металлоконструкции и работоспособность плотины. В настоящее время плотина введена в эксплуатацию.
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