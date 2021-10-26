В Кушве будут судить главного инженера шахты, по вине которого погиб работник

Молодой человек получил травмы, которые не были совместимы с жизнью, и скончался на месте происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве будут судить 59-летнего главного инженера шахты «Южная», по вине которого на глубине 240 метров подземный электропоезд насмерть сбил 25-летнего стажера. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи установили, что 6 ноября прошлого года он не предпринял мер для остановки работ, выполнявшихся молодым бурильщиком шпуров. Он заключал ученический договор и работал на предприятии один месяц.

- Обвиняемый не обеспечил безопасность работ, не осуществил производственный контроль за выполнением требований правил, норм и инструкций по промышленной безопасности и охране труда подчиненным персоналом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

- В ходе выполнения работ молодой человек упал под вагон электровоза, получив открытую черепно-мозговую травму, явившуюся причиной его смерти. По делу проведены судебно-медицинская экспертиза и экспертиза в сфере охраны труда и техники безопасности, - добавили в СУ СК России по Свердловской области.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.