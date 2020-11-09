В Кушве в шахте подземный электропоезд отрезал голову 25-летнему парню

Трагедия произошла в шахте на глубине 240 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 ноября на шахте «Южная» ОАО «ВГОК» в Кушве Свердловской области произошла смертельная трагедия, унесшая жизнь 25-летнего стажера по фамилии Мельников, который работал на предприятии с конца августа этого года.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» информированный источник, на глубине 240 метров стажер настраивал лебедку и зацепился за канат, который провис. В этот момент парня сбил подземный электропоезд, который перевозил руду.

От полученных травм парень погиб на месте – поездом ему отрезало голову. На следующий день специалисты Следственного отдела по городу Кушва возбудили уголовное дело по части 2 статьи УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».