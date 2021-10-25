Отреставрированный Театр Кукол в Екатеринбурге откроется в преддверии Нового года

На фасаде здания со стороны улицы Мамина-Сибиряка уже появились огромные часы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр уральской столицы Алексей Орлов рассказал, когда откроется Театр кукол, в котором сейчас завершаются работы по реставрации. Глава города в разговоре с жителями на страницах издания «Вечерний Екатеринбург» завершил, что заведение распахнет свои двери уже 27 декабря.

- Обрадую вас, это случится в преддверии празднования нового года. Для города это знаковый проект, и мы постарались уложиться в сжатые сроки с его ремонтом. Его реставрация проходила в рамках национального проекта «Культура», - заявил Алексей Орлов.

Ранее стало известно, что на фасаде здания со стороны улицы Мамина-Сибиряка уже появился часовой механизм с движущимися куклами, которые будут «оживать» под бой курантов. Этому кинетическому театру дали название «Время чудес». Сейчас специалисты настраивают механизмы. Кинетический театр находится на завершающей стадии работ.