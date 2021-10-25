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Общество25 октября 2021 13:41

При входе в «Гринвич» стали спрашивать QR-код

Пока это лишь рекомендуемая мера
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сегодня Свердловская область обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом.

Сегодня Свердловская область обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

При входе в «Гринвич» стали спрашивать QR-код. Пока это лишь рекомендательная мера. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал представитель «Малышева 73» Илья Клюжин.

- Мы рекомендуем всем как можно быстрее вакцинироваться и получить QR-код. Тем более, пункт вакцинации находится, в том числе и в «Гринвиче», - пояснил Илья Клюжин.

С 25 октября у охранников торгового центра есть информационные таблички с надписью «Пожалуйста, предъявите ваш QR-код». Представитель общества «Малышева 73» не стал отвечать на вопрос о том, станет ли сертификат о вакцинации обязательным условием для входа в «Гринвич» с 30 октября.

Напомним, что сегодня Свердловская область обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом.

При входе в «Гринвич» стали спрашивать QR-код