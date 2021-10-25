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Здоровье25 октября 2021 12:17

Свердловская область установила новый рекорд по заболевшим COVID-19

За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 644 новых случаев заражения коронавирусом
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Нагрузка на медицину остается очень большой

Нагрузка на медицину остается очень большой

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области 25 октября 2021 года зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки: 644 человека подхватили вирус. Буквально накануне в регионе зафиксировали предыдущий рекорд – 633.

Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Качканаре, Полевском, Верхней Пышме, Березовском, Среднеуральске и других населенных пунктах.

Общее число заболевших уральцев с начала пандемии по данным на сегодняшний день составляет 153 237 человек. Из них 139 091 человек полностью справились с коронавирусом. За сутки из госпиталей выписали 438 человек.

На данный момент состояние 996 пациентов оценивается как тяжелое, 591 - размещены в палатах интенсивной терапии, 491 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 30 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 288 человек.

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