В Нижнем Тагиле на остановках устанавливают цифровые табло с расписанием транспорта

Аналогичные цифровые табло на остановках работают в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начали устанавливать электронные табло с расписанием трамваев и автобусов.

- Электронные табло на остановках Нижнего Тагила устанавливают в рамках реализации программы внедрения интеллектуальной транспортной системы, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Генеральным подрядчиком выступила телекоммуникационная компания «УГМК-Телеком».

Сейчас электронные табло установлены на пяти остановках. В тестовом режиме они заработали на остановочных комплексах: «УВЗ», «Рудоуправление», «Уральский клинический центр», «ДК «Юбилейный», «Театральная площадь».

К концу октября 2021 года еще пять табло смонтируют и запустят в других частях Нижнего Тагила. Полностью система заработает с начала ноября.

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