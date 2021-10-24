В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей

Причиной могло стать вылетевшее на трассу колесо. Фото: Е1

23 октября на Кольцовском тракте произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Напротив ЖК «Светлый» столкнулись пять автомобилей, а через некоторое время в них въехали еще четыре машины.

- Около 19:00 на Кольцовском тракте столкнулись девять машин. Они все получили механические повреждения. В аварии пострадавших не было, - рассказали в ГИБДД МВД Екатеринбурга.

Также в ГИБДД отметили, что одной из девушек стало плохо, у нее закружилась голова. Водители вызвали ей скорую помощь.

По словам очевидцев, в автомобиль Subaru прилетело колесо со встречки, водитель затормозил, и в него стали врезаться другие автомобили. Это могло и стать причиной массового ДТП.

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