Электричество на ВИЗе отключалось из-за повреждения кабельной линии

Электричество в дома горожан уже вернули
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На ВИЗе днем, 23 октября, внезапно отключилось электричество - в домах погас свет и перестали работать светофоры. Как рассказали в пресс-службе «Россети Урал» произошло повреждение кабельной линии.
- Произошло частичное нарушение электроснабжения потребителей Верх-Исетского района в квадрате улиц Заводская - Татищева- Кирова - Школьников, а также пл. Субботников. Бригада «Россети Урал» - «Екатеринбург» оперативно прибыла на место для ликвидации, - рассказали «КП-Екатеринбург» в компании.
Электричество в дома горожан вернули в 12:37. Сейчас энергетики разбираются в причинах нарушения электроснабжения. Специалисты не исключают, что отключение могло произойти из-за внешнего воздействия.
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