В Екатеринбурге серийного угонщика дорогих авто задержали во время тренировки в фитнес-клубе

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге серийного угонщика дорогих иномарок задержали во время тренировки в фитнес-клубе. 26-летнего молодого человека подозревают в хищениях автомобилей Toyota Land Cruiser и Range Rover в составе организованной группы. Это было сделано в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль».

- Местный житель сопротивление оказать не успел. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он содержится в СИЗО Екатеринбурга, - уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Накануне стало известно, что в уральской столице задержали двух парней, которых подозревают в серии угонов каршеринговых автомобилей. В начале сентября в полицию обратились представители сервиса безопасности организации. Они рассказали, что на территории уральской столицы произошли сразу несколько случаев использования арендованных машин без оплаты.