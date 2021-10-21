В Екатеринбурге задержали двух парней, угонявших каршеринговые автомобили

7 октября предполагаемых злоумышленников поймали с поличным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали двух парней, которых подозревают в серии угонов каршеринговых автомобилей. В начале сентября в полицию обратились представители сервиса безопасности организации. Они рассказали, что на территории уральской столицы произошли сразу несколько случаев использования арендованных машин без оплаты.

- При этом авто брались в прокат от имени людей, зарегистрированных в различных субъектах Российской Федерации. Возникло подозрение, что аккаунты клиентов использовались лицами, которые, покатавшись, оставляли транспорт в Екатеринбурге, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

7 октября предполагаемых злоумышленников поймали с поличным. Молодые люди находились в паркинге на угнанном авто. Задержанными оказались ранее не судимые жители Первоуральска. Они полностью признали свою вину. На счету парней как минимум 11 эпизодов. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».