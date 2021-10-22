В Нижнем Тагиле многодетная мать выбросила ребенка в окно

Инцидент произошел на улице Каспийская, 23В днем 22 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле многодетная мать выбросила своего трехлетнего ребенка в окно. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на источник.

- Она выпивала некоторое время, сегодня что-то пошло не так и она выкинула из окна своего ребенка, - рассказал источник.

Инцидент произошел на улице Каспийская, 23В днем 22 октября. Источник добавил, что женщина злоупотребляет алкоголем. Она живет с мужчиной, мамой и дедушкой. По словам ее знакомых, женщина родила ребенка ради материнского капитала.

Малыша доставили в детскую больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее, в 2016 году, 30-летняя женщина поссорилась с мужем из-за ревности. У супругов был ребенок. Женщина выгнала мужа из дома и выпила спиртное. После этого соседи заметили, как она выбросила своего ребенка из окна, посмотрела вслед и ушла в комнату.

Оказалось, что женщина после этого легла спать. Ребенка с тяжелыми переломами и в крови госпитализировали в больницу. У него были сломаны челюсть и позвоночник.

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