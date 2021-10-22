С начала года на Урале освободились досрочно больше тысячи осужденных

Всего по разным причинам освободились 7 184 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2021 года треть осужденных освободились досрочно или им был смягчен приговор. Об этом сообщает ГУФСИН региона.

- Из учреждений ГУФСИН с начала года освободились в связи со смягчением наказания 1 368 человек, по УДО – 1 263 человека, - говорится в сообщении.

За первые девять месяцев 2021 года еще 58 человек вышли на свободу в связи с заболеваниями. Всего по разным причинам освободились 7 184 человека.

Ранее региональное ГУФСИН сообщило, что количество заключенных и обвиняемых достигло исторического минимума. За 11 лет оно снизилось с 43-44 тысяч до 20 тысяч человек.

Каждый год численность заключенных снижается на 7-10%. Ежегодно на свободу выходят до 10 тысяч человек. При этом из-за снижения числа заключенных за последние 10 лет под оптимизацию попали девять уральских колоний.