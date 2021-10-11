В Свердловской области число заключенных достигло исторического минимума

Сейчас в регионе содержатся около 17 тысяч осужденных и трех тысяч обвиняемых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области количество заключенных и обвиняемых достигло исторического минимума. За 11 лет оно снизилось с 43-44 тысяч до 20 тысяч человек, сообщает региональное ГУФСИН.

- Каждый год численность спецконтингента снижается на 7-10%, - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе содержатся около 17 тысяч осужденных и трех тысяч обвиняемых. При этом ежегодно на свободу выходят до 10 тысяч человек. Около трети из них освобождаются по решению суда.

Кроме того, несмотря на снижение числа осужденных, увеличивается численность привлеченных к труду. Сейчас показатель доходит до восьми тысяч человек. Все эти осужденные платят иски потерпевшим.

При этом из-за снижения числа заключенных за последние 10 лет под оптимизацию попали девять уральских колоний. Среди них колония-поселение №48 в Нижнем Тагиле, ИК-14 в поселке Пуксинка, ИК-15 и ИК-18 в поселке Сосьва, ИК-56, лечебное исправительное учреждение № 58 и колония-поселение №57 в Ивделе. Также оптимизированы областная больница ГУФСИН №4 и колония-поселение №29 в Тавде.

Здания этих колоний были построены еще в 1930–1950 годы и не подлежали ремонту. В некоторых зданиях не было канализации и водопровода.

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