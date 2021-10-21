«Уралвагонзавод» продал долю в комплексе «Современник» в Нижнем Тагиле

Начальная цена аукциона составляла 19,6 миллиона рублей. Фото: 2gis.ru

«УБТ-Уралвагонзавод» продал свою долю в концертно-демонстрационном комплексе «Современник» в Нижнем Тагиле. Это подтвердили «КП Екатеринбург» в компании.

- Договор еще не подписан, - рассказали там.

Согласно информации на сайте сервиса «СБИС», «УБТ-Уралвагонзавод» владеет 51% дома культуры. Другие 49% принадлежат Управлению муниципальным имуществом Нижнего Тагила. Уставной капитал «Современника» составляет 33,4 миллиона рублей.

В сентябре 2021 года стало известно, что «УБТ-Уралвагонзавод» выставил свою долю в концертно-демонстрационном комплексе «Современник» в Нижнем Тагиле на торги. Начальная цена аукциона составляла 19,6 миллиона рублей. Планировалось, что его итоги будут подведены в середине октября.