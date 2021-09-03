«Уралвагонзавод» выставил на продажу здание «Современника» в Нижнем Тагиле

Планируется, что его итоги торгов будут подведены в середине октября Фото: 2gis.ru

АО «Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод» выставил на продажу свою долю в концертно-демонстрационном комплексе «Современник» в Нижнем Тагиле. Организатором торгов является компания «РТ-Капитал».

На сайте «РТ-Капитал» указано, что оборонному предприятию принадлежит 51,5% уставного капитала учреждения. Также сообщается, что юридическое лицо владеет капиталом в размере 33,4 миллиона.

Начальная цена аукциона составляет 19,6 миллиона рублей. Планируется, что его итоги будут подведены в середине октября.

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