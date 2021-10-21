Энергетики опровергли информацию о взрыве в котельной в Екатеринбурге

Горожан напугал сильный дым от котельной Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбургской теплосетевой компании опровергли информацию о взрыве в котельной на Гурзуфской, 40а. Энергетики объяснили, что произошло кратковременное задымление во время работ при подготовке к вводу в работу резервного котла.

- Информация о взрыве на Гурзуфской котельной не соответствует действительности,- рассказали в пресс-службе ЕТК.- Проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению.

Котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет.

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