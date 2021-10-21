В Екатеринбурге на ВИЗе произошел взрыв

Инцидент произошел в районе улиц Гурзуфская и Токарей. Фото: скриншот видео из соцсетей

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе произошел взрыв. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил житель дома №34 на улице Гурзуфская.

- Задымления нет. Бахнуло знатно так, форточку аж открыло! - рассказал он.

Очевидец заявил, что почувствовал ударную волну около 10:00.

По данным канала, взрыв, предположительно, произошел в котельной. В ГУ МЧС по Свердловской области «КП Екатеринбург» сообщили, что уточняют информацию. Инцидент произошел на улице Гурзуфская. Предположительно, там случился хлопок.

При этом в энергокомпании «Т Плюс», которая обслуживает котельную, «КП Екатеринбург» заявили, что взрыва в котельной не было. Оборудование работает в штатном режиме. Ограничений по теплоснабжению и водоснабжению нет.

- На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению, - объяснили там.

Позже в ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили, что взрыва не было. Там добавили, что произошедшее было связано с особенностью технологического процесса.

- Пострадавших там нет. Наши подразделения выезжали для проверки информации о случившемся, потому что поступало много сообщений. Тем не менее, пострадавших там нет. Никаких действий пожарно-спасательных отделений не потребовалось, - сообщили спасатели.

Также на место взрыва выезжала полиция. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «КП Екатеринбург», что инцидент произошел в районе улицы Гурзуфская, 40 в котельной.

- Информация не носит криминальный характер. Представители МВД вызывали специалистов компании «Энергосбыт», кому принадлежит данный объект, - сообщил Горелых.

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