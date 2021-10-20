Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга заработали квадратные светофоры, которые были установлены у городской администрации на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта в начале сентября.

Отличительной особенностью устройств является то, что они потребляют меньше электроэнергии благодаря использованию светодиодов. Их изготовлением занимается Уральский оптико-механический завод. С 2019 года такие светофоры уже работают в районе Октябрьской площади.

Опытная эксплуатация прошла успешно, все возникшие замечания устранены, - ранее рассказывал директор МБУ «Центр организации движения» Даниил Меркулов.

В этом году квадратные светофоры также должны установить на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина.

По словам директора Центра организации дорожного движения Даниила Меркулова, все светофоры Екатеринбурга можно назвать умными, поскольку в них используются средства автоматики.