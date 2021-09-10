В центре Екатеринбурга появились квадратные светофоры

Новые светофоры пока не подключили Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта установили новые светофоры в нестандартном квадратном корпусе. Отличительной особенностью устройств является то, что они потребляют меньше электроэнергии благодаря использованию светодиодов. Их изготовлением занимается Уральский оптико-механический завод.

Отметим, что с 2019 года такие светофоры уже работают в районе Октябрьской площади. Их устанавливали в качестве опытных образцов.

- Опытная эксплуатация прошла успешно, все возникшие замечания устранены, - ранее рассказывал директор МБУ «Центр организации движения» Даниил Меркулов.

В этом году квадратные светофоры также должны установить на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина.

Изготовлением квадратных светофоров занимается Уральский оптико-механический завод Фото: Алексей БУЛАТОВ

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