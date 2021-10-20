Водохранилище, которое снабжает Екатеринбург, обмелело

В мэрии заверили, что дефицита воды в Екатеринбурге не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях появился короткий ролик, на котором показано обмелевшее Волчихинское водохранилище. На кадрах видно потрескавшееся дно. Однако в МУП «Водоканал» «КП Екатеринбург» сообщили, что запас воды в хранилище составляет почти 45%.

- Еще в августе мы говорили о том, что запас воды сокращается из-за отсутствия естественной приточности и очень сухой погоды, и необходимо начинать перекачку воды из резервного водохранилища, - рассказали там.

«Водоканал» отметил, что с 1 сентября начал перекачивать воду в Волчихинское водохранилище по Нязепетровскому каскаду. Организация подчеркнула, что за счет перекачки обеспечивается самая высокая приточность среди других водохранилищ – семь кубометров в секунду. Эту информацию «КП Екатеринбург» также подтвердили в мэрии Екатеринбурга.

- Дефецита воды в городе не будет, - заверили в администрации.

В августе 2021 года недалеко от Волчихинского водохранилища начался лесной пожар. В ликвидации возгорания участвовали 71 человек авиалесоохраны, администрации, пожарных и добровольцев. Из-за стихии тогда полицейские перекрыли участок федеральной трассы «Пермь – Екатеринбург».

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